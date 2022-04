Amici 21, anticipazioni quarto serale: eliminazione a sorpresa

Quarto serale di Amici 21 con una eliminazione inaspettata. Nella nuova puntata del talent, in onda sabato 9 aprile in prime time su Canale 5, saranno due gli allievi a lasciare la scuola.

Ospite della puntata sangiovanni, che canterà il nuovo inedito “Cortocircuito”, estratto dal suo primo album ‘Cadere Volare’, disponibile da oggi, 8 aprile.

Torna in giuria Stash, dopo lo stop della scorsa puntata a causa del Covid.

(ATTENZIONE SEGUONO SPOILER)

GLI ELIMINATI

Il primo scontro ha visto sfidarsi la squadra di Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro.

A perdere è il team Cuccarini-Todaro.

Al ballottaggio vanno Alex, Sissi, Aisha.

A sorpresa, Aisha è la prima eliminata della serata. La sua eliminazione è stata però accompagnata dalla notizia dell’uscita del singolo “Sunshine”, disponibile da oggi, in cui Aisha canta con i One Republic,

Nel secondo scontro si sfidano ancora Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro

Perde di nuovo il team Cuccarini-Todaro

Al ballottaggio vanno Serena, Nunzio ed Alex.

Nunzio è il primo candidato a rischio eliminazione.

Nel terzo e ultimo scontro è sfida tra Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Peparini.

Perde il team Pettinelli-Peparini.

Al ballottaggio finiscono tutti e tre i ragazzi della squadra, Crytical, Albe e Dario.

Crytical è il secondo candidato a rischio eliminazione.

La puntata è finita con il ballottaggio tra Nunzio e Crytical. Il risultato di questa votazione sarà annunciato sabato sera, al termine della puntata.

(Secondo i rumors il secondo eliminato del quarto serale di Amici 21 è Crytical).