Tg Scuola – Edizione dell’8 aprile 2022

Sul sito del ministero dell’Istruzione una sezione dedicata all’accoglienza degli ucraini

È disponibile sul sito del ministero dell’Istruzione, la sezione dedicata all’accoglienza delle studentesse e degli studenti ucraini. Uno spazio con indicazioni e risorse per consentire ai bambini e ragazzi in fuga dalla guerra di proseguire il loro percorso scolastico ed educativo nel sistema italiano. Nella pagina web quattro sezioni: una dedicata ai documenti ufficiali sull’accoglienza degli alunni, una seconda per l’apprendimento, con contributi per la formazione dei docenti e spunti per la riflessione pedagogica, e poi racconti con le storie degli alunni e notizie utili relative ai temi affrontati nel sito.

Anp: “Paura per aumento contagi, ma ci fidiamo delle decisioni prese”

Docenti no-vax, alleggerimento delle misure e rischio di un aumento dei contagi. Sono i temi che stanno affrontando le scuole italiane a una settimana dal termine dello stato di emergenza. Ma per Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), la situazione è ancora sotto controllo. “Le scuole stanno applicando le leggi senza particolari problemi. La novità principale- spiega Giannelli- riguarda la necessità del certificato medico per attivare la Dad nel caso di studenti positivi- dice Giannelli alla Dire- una procedura nuova alla quale pian piano ci stiamo adeguando”. Più complessa invece la questione dei docenti non vaccinati, rientrati a scuola dal 1° aprile ma senza poter entrare in classe. I docenti contestano il fatto di dover svolgere 36 ore di lavoro, e non quelle stabilite dal loro contratto, quindi “probabilmente si ricorrerà al giudice”, ipotizza Giannelli. Intanto, equiparati al personale Ata, “sono impiegati in prestazioni che ricadono anche nel mansionario del personale Ata, come attività di supporto a biblioteche e segreteria”. L’alleggerimento delle misure rischia anche di far aumentare i contagi, ma da parte del mondo scolastico c’è la speranza che le decisioni prese “siano state valutate adeguatamente. Ci fidiamo di ciò che è stato stabilito- dice Giannelli- anche se c’è una certa preoccupazione”.

Da studenti storie per bimbi in ospedale, le racconta robot Aphel

Gli studenti dei licei ‘Einstein’ e ‘Leonardo da Vinci’ di Molfetta sono stati premiati per aver redatto dieci storie interattive, quiz di latino e di matematica raccontati dal robot umanoide Aphel, che fa compagnia ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale ‘Santissima Annunziata’ di Taranto. Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, si è detto orgoglioso di questo progetto. “Grazie a questa capacità di interazione e di fare rete prepariamo al meglio il futuro dei nostri ragazzi”.

L’ITS Energia Piemonte a ‘Cercasi Talento’

Un luogo in cui si formano i nuovi professionisti del risparmio energetico nel settore edile. L’Istituto Tecnico Superiore Energia Piemonte di Torino è la realtà raccontata nell’ultima puntata di ‘Cercasi Talento’, la nuova serie realizzata da Rai Cultura, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, in onda su Rai Storia e Rai Play. Il programma ha incontrato i ragazzi dell’ITS torinese che si preparano a entrare nel mondo della bioedilizia e della progettazione con la massima efficienza energetica, campo fondamentale per la transizione ecologica. Un settore raccontato anche attraverso il lavoro, all’interno delle imprese, di quei professionisti che seguono la formazione di chi frequenta l’ITS Energia Piemonte. Un modo inedito di raccontare un pezzo importante del sistema italiano di istruzione terziaria, facendo conoscere ai giovani questa opportunità di studio attraverso le esperienze dirette fatte da altri coetanei.