‘365 giorni: Adesso’, tensione erotica alle stelle nel primo TRAILER

L’attesa sta per finire.

Laura e Massimo stanno per tornare e non sono mai stati così travolti dalla passione. Netflix ha svelato il trailer di ‘365 giorni: Adesso’, sequel del popolare film erotico.

Il secondo capitolo della saga, ispirata ai romanzi dell’omonima trilogia di Blanka Lipińska, sarà disponibile sulla piattaforma dal 27 aprile.



“365 giorni: Adesso”

In ‘365 giorni: Adesso’ la bella, tenace e intelligente Laura (Anna-Maria Sieklucka) torna al fianco dell’affascinante criminale Massimo (Michele Morrone). Ma il nuovo inizio della coppia è complicato dai legami familiari di Massimo e da un uomo misterioso che si insinua nella vita di Laura per conquistare il cuore e la fiducia della donna… a ogni costo.



Nel cast tornano personaggi tanto amati, tra cui Olga (Magdalena Lamparska), la confidente e migliore amica di Laura, Domenico (Otar Saralidze), il fidato braccio destro di Don Massimo, oltre all’affascinante Nacho (Simone Susinna), che al suo debutto di certo conquisterà il cuore del pubblico.