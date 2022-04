DI4RI, su Netflix arriva il teen drama pronto a conquistare la Gen Z – VIDEO

“A maggio arriva DI4RI, una nuova serie Netflix! La colonna sonora sarà Isole, il nuovo brano inedito di Tancredi in uscita a mezzanotte! Pensavamo che fosse impossibile fare unire due isole“. Così il colosso dello streaming ha annunciato l’arrivo del nuovo teen drama pronto a conquistare la Generazione Z.

Dopo Skam Italia, Elite, Summertime e Baby, solo per citarne alcune, le storie dei protagonisti si svolgeranno nei corridoi di una scuola media in una città di mare. Ancora non sappiamo nulla sulla trama, ma possiamo dare uno sguardo al nuovo show grazie al teaser trailer rilasciato in queste ore. Sicuramente la storia trasporterà il pubblico nel mondo degli adolescenti tra scuola, i primi amori, drammi, amicizia e le emozioni vissute al massimo.

IL TEASER TRAILER