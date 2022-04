Ermal Meta pubblica il suo primo romanzo ‘Domani e per sempre’

Ermal Meta arriva in libreria con il suo primo romanzo. Uscirà il 19 maggio, edito da La nave di Teseo, ‘Domani e per sempre’ il libro d’esordio del cantautore, che ha dato la notizia sui social: “Mi ha fatto sorridere, piangere, pensare, studiare, immaginare, guardare, vedere, sentire, restare sveglio per notti intere. Mi ha disciplinato e mi ha ricostruito in qualche modo, salvandomi”, ha spiegato Ermal Meta. “Il 19 maggio esce il mio primo romanzo, DOMANI E PER SEMPRE. Rappresenta gli ultimi due anni della mia vita o forse gli ultimi quaranta. Non vedo l’ora di condividerlo con voi. Chissà cosa ne penserete, chissà se vi piacerà. Io ci ho messo tutto quello che avevo dentro e quello che non avevo, l’ho preso in prestito dal futuro. Grazie sin da ora a chi lo leggerà, a chi lo farà suo, a chi lo amerà così come l’ho amato io sin dalle sue prime parole. Sono emozionato e mi trema lo stomaco, proprio come succede a Kajan diventando grande. A presto amici”.

Il romanzo, già preordinabile online, racconta la storia di Kajan, ragazzo albanese nato nel 1943 e del suo rapporto molto stretto con il nonno. Un racconto che si trasforma in viaggio tra Albania, Germania e Stati Uniti.