Salve esperti,

vi chiedo di restare anonima perchè è un consiglio che riguarda me ma anche quello che sta vivendo una mia amica. Ormai è diverso tempo che fa uso di cocaina, lei dice solo nel fine settimana, e in effetti era così fino a poco tempo fa. Questa cos ami preoccupava molto ma ora ho notato che le capita anche in settimana. Me ne sono accorta perchè spesso va in bagno sia a casa mia o quando sono da lei e torna in modo diverso. Lei nega ma alla fine me lo ha confessato dicendo che ha tutto sotto controllo, che è un momento perchè su sente stressata. Ma secondo me è tutta una scusa a me sembra che la cosa sia peggiorando e che ora sia proprio una vera e propria dipendenza. Non so cosa fare se dirglielo ma ho timore che poi mi allontana o che continui a negare e che ripeta come al solito che sono assillante. Certo non riesco a fare finta che va tutto bene.





Anonima





Cara Anonima,

capiamo perfettamente la tua preoccupazione e soprattutto leggiamo in queste righe la tua impotenza di fronte a questa situazione. Forse anche la paura di perdere l’amicizia con la tua amica. E’ difficile essere di aiuto anche quando qualcuno ci chiede una mano per uscire da questa situazione, figuriamoci quando l’amico nega l’evidenza dei fatti. Capiamo che sia difficile aprire un discorso su questo argomento, ma sembra necessario. Assecondare l’idea che tutto è sotto controllo non fa bene a te e alla tua mica. E’ un momento delicato di comprensione che non deve scivolare nel giudizio ma nella consapevolezza che ciò può portare a comportamenti sempre più complessi dell’uso della sostanza. Sicuramente, se e quando, riuscirete insieme a poter parlare di questo, il consiglio è che sia seguita da esperti. Nel frattempo anche tu avresti necessità di un aiuto per come poter affrontare questo tema. Esistono consultori in cui è possibile chiedere dei suggerimenti, lì sapranno anche indicarti a chi rivolgersi nello specifico se necessario.

Un caro saluto!