Staraoke, con Laura Pausini il primo karaoke tra le stelle con 500 droni

Per realizzare le evoluzioni dei droni sono state necessarie più di tre settimane di lavoro, con coreografi ed esperti ingegneri aeronautici, per poter calcolare e programmare tutti gli spazi di movimento e calibrare al centimetro gli spostamenti dello sciame per una perfetta sincronia e riuscita della performance. I droni utilizzati per lo show, progettati da Dronisos in collaborazione con l’azienda Francese Parrot, hanno volato gestiti da un sistema automatico di pilotaggio, mediante l’integrazione di diverse tecnologie e numerosi dispositivi di sicurezza.