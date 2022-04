Unicorn Day, il 9 aprile è il giorno dell’unicorno

Quasi ogni cosa ormai ha la sua giornata dedicata. C’è la festa del gatto, del panda, del tiramisù, dei pancake. Eh sì, anche quella dell’unicorno. Ogni 9 aprile si festeggia l’Unicorn Day, un giorno speciale per celebrare la più affascinante creatura mitologica di tutti i tempi.

Simbolo di purezza e magia, amato da adulti e bambini, l’unicorno è parte integrante della nostra cultura.

Fiabe, cinema, letteratura, musica. Non c’è un’arte che non l’abbia celebrato almeno una volta.



Per questo nasce l’Unicorn Day: una giornata per ricordare a tutti come la fantasia sia un ingrediente fondamentale per una vita felice.

Ci sono tanti modi per festeggiare il giorno dell’unicorno. Si può cucinare un dolce colorato, scrivere un racconto fantasy, disegnare un mondo incantato, o guardare un film a tema. Unica regola: lasciarsi guidare senza freni dalla fantasia.

Lo sapevi che…

-A Bangkok c’è la Unicorn Café, un risto bar interamente a tema unicorno.

-In Thailandia Wall’s, il corrispettivo di Algida, ha lanciato l’UniCornetto, un gelato al gusto di… unicorno!?

-Nelle Filippine c’è Inflatable Island, gigantesca attrazione galleggiante di oltre 4.200 metri, tra i parchi acquatici più colorati, tutto a tema unicorno. Qui troneggia l’Unicornzilla, l’unicorno gonfiabile più grande del mondo.