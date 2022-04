I Måneskin sostengono l’Ucraina con una canzone inedita – VIDEO

I Måneskin non stanno stare “Zitti e buoni”. Il gruppo torna ad alzare la voce su temi importanti e questa volta lo fa per sostenere l’Ucraina, colpita da una guerra che dura da settimane e non sembra avere una conclusione. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas lo fanno come meglio ci hanno abituati: cantanto una canzone dalle tinte rock. Si tratta di un inedito di circa un minuto pubblicato su Instagram.

How are you sleeping at night

How do u close both ur eyes

Living with all of those lives on your hands

Standing alone on that hill

Using your fuel to kill

We won’t take it standing still

Watch Us Dance

We’re gonna dance on gasoline

“Come puoi dormire la notte? Come puoi chiudere gli occhi?”. Questo il testo cantato da Damiano che chiede ai propri followers di donare per aiutare i tanti rifugiati che scappano dalle zone critiche.

Con questo brano, i Måneskin aderiscono alla campagna di Global Citizen dal nome #StandUpForUkraine, creata in collaborazione con la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen per aiutare i profughi ucraini e quelli in fuga dai conflitti in Yemen e Siria. Si può contribuire su ForUkraine.com. I vincitori di Sanremo 2021 si sono schierati contro la Russia sin dall’inizio della guerra, comunicando l’esclusione del Paese dal Loud Kids Tour.

Su Instagram, il gruppo pubblica anche il video in bianco e nero che alterna le immagini dei ragazzi a quelle della guerra.