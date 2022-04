Pierpaolo Pretelli annuncia il suo one man show: “Sto scrivendo uno spettacolo”

Pierpaolo Pretelli non si ferma più e annuncia un nuovo progetto a cui sta lavorando in queste settimane. Si tratta di qualcosa di inedito che lo vedrà protagonista in teatro. “Con alcuni amici autori sto scrivendo un piccolo spettacolo tutto mio, una sorta di one man show dove canto, recito, ballo, insomma un’ora di spettacolo”, ha detto ai microfoni di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101.

Non ha rivelato ulteriori dettagli l’ex gieffino che spera “di uscire intorno ai primi di giugno. Dovremmo essere sia a Roma che a Milano”. Unica cosa certa è il desiderio di mettersi alla prova: “Ho voglia di mettermi in gioco, di fare un po’ di gavetta che è fondamentale, voglio provare a darmi una tara”.



Un nuovo obiettivo che si aggiunge al sogno realizzato della radio. Il 31enne è nel cast di R101. Lo trovate air a partire dal 18 marzo ogni venerdì, dalle 11.00 alle 12.00, presenza fissa di “Procediamo”, programma condotto da Fernando Proce con la cantante Regina e la showgirl Sabrina ‘Bambi’.