Martina Valdes è la nuova fidanzata di Blanco? Un commento della ragazza sembra confermare

Qualche mese fa, Blanco era stato beccato a baciare una ragazza in una discoteca di Milano. Non la sua Giulia, con la quale ha festeggiato la vittoria al Festival di Sanremo 2022, ma Martina Valdes, oggi – secondo rumors sempre più insistenti – nuova fidanzata del cantautore. Ballerina del Mamacita Club a Desenzano del Garda e molto attiva sui social, è lei stessa ad infiammare il gossip con un commento in risposta a una fan dell’artista.

Su TikTok è apparso un video della Valdes, sotto palco a uno dei concerti dell’interprete di “Brividi”. “Blanco, mi chiedo come fai a stare con una così. Che tristezza, perennemente ferma ed imbronciata, ma come si fa!?”, ha scritto l’utente pubblicando pochi secondi in cui Martina appare non troppo entusiasta.

La risposta non si è fatta attendere: “Sicuramente potevo andare sul palco a baciarlo mentre lavorava davanti a tutti, dai su, per favore!”. Martina aveva pubblicato nelle sue storie una clip di “Notti in bianco” con un cuore bianco come commento. Per i fan si tratta di un’ulteriore conferma.