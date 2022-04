Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono sposati! Gli abiti sono da ‘urlo’

Uno dei matrimoni più attesi dell’anno è stato celebrato. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono diventati marito e moglie. Lui, 23 anni, è il primogenito di David e Victoria Beckham. Lei, 27 anni, è la figlia del facoltoso uomo d’affari Nelson Peltz. I due si sono fidanzati nel 2019 e sarebbero dovuto diventare marito e moglie lo scorso anno ma, a causa della pandemia, le nozze sono state rimandate. Per il grande giorno Nicola ha sfoggiato una creazione mozzafiato di Valentino firmata da Pierpaolo Piccioli. Un abito consigliato dalla stylist Leslie Fremar, che ha come clienti Demi Moore e Charlize Theron (solo per citarne alcuni). Brooklyn, invece, un abito elegantissimo di Dior. Gli abiti degli sposi sono davvero da ‘urlo’ ma anche quelli delle loro famiglie non sono da meno!

Le nozze sono sono state festeggiate con rito ebraico nella maxi tenuta della famiglia Peltz a Palm Beach, in Florida. Inoltre, sembra che i due sposini abbiano firmato un accordo prematrimoniale per definire in anticipo come preservare le rispettive ricchezze in caso di divorzio. Ma speriamo che l’amore trionfi sempre e che quel giorno non debba mai arrivare.

Tra gli invitati e le invitati al matrimonio ci sono state: Serena e Venus Williams, Eva Longoria, Gordon Ramsay con sua moglie Tana. Grandi assenti Elton John (padrino di Brooklyn) a causa del tour ed Harry e Meghan Markle che, secondo una fonte vicina ai Duchi di Sussex, non sono stati inclusi nella lista degli invitati per rispetto verso William e Kate)

