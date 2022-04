Fedez presenta la sua Fondazione: “Progetto a cui voglio dedicare tutte le mie energie”

“Il carico di medicinali è arrivato oggi a destinazione a Chernivtsi in Ucraina”. Fedez annuncia così, attraverso una storia, l’arrivo del primo carico di medicine fatto dal furgone isotermico che lui ha donato alla Croce Rossa italiana, tramite la sua fondazione.

L’artista presenta la Fondazione Fedez

E’ stato lo stesso Fedez a spiegare com’è nata la sua fondazione e cosa significa per lui: “Fondazione Fedez è il progetto a cui voglio dedicare le mie energie per il futuro. Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono subito messo al lavoro”, ha spiegato il rapper.

Nasce così la Fondazione Fedez ETS, una realtà filantropica senza scopo di lucro, che opera su tre pilastri fondativi: il sociale, la solidarietà e la pubblica utilità. Lo fa sia attraverso il sostegno di progetti a favore delle categorie più fragili, sia attraverso interventi diretti.