Temptation Island non andrà in onda: ecco quale show lo sostituirà

Temptation Island non andrà in onda. Dopo dieci edizioni più quelle Vip, il viaggio dei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia quest’estate non tornerà su Canale 5. Come si legge su TvBlog, al posto dello show prodotto da Maria De Filippi con la sua Fascino, andranno in onda le repliche di Tu Si Que Vales (e per l’azienda sarebbe una soluzione a costo zero, visto che in estate le pubblicità pagano meno).

Gli ascolti del reality sono sempre stato soddisfacenti. Per questo, c’è l’ipotesi di registrare la nuova edizione tra agosto e settembre e mandarla in onda ad ottobre. Una soluzione che permetterebbe a Mediaset di fatturare di più grazie ad una maggiore richiesta di spazi pubblicitari.