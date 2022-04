‘We all say NO’, al via Tik Tok Contest contro pirateria

Chi l’ha detto che i ragazzi non possono apprendere l’importanza della proprietà intellettuale e industriale, la lotta alla pirateria online e alla contraffazione ed anzi dare il proprio contributo, inviando un messaggio a loro volta ai loro coetanei e non? È questo il senso e la sfida del Tik Tok Contest ‘We all say NO’, il progetto coordinato da Adiconsum in collaborazione con l’Agenzia Dire, finanziato dall’EUIPO – Ufficio europeo per la proprietà intellettuale.

La partecipazione al Contest è gratuita e non comporta alcun tipo di onere, costo o vincolo. Il Tik Tok Contest è aperto a tutti i ragazzi dai 13 ai 18 anni in possesso di un account Tik Tok. Per partecipare, i giovani devono realizzare un video contenente un messaggio educativo sulla lotta alla pirateria online o alla contraffazione. Una volta realizzato, il video va caricato e accompagnato da una frase relativa allo scopo sociale del progetto ‘We all say NO’ sul proprio canale Tik Tok, utilizzando i seguenti hashtag: #wallNo #ioscelgoautentico. Per essere ammessi al contest, ragazzi e ragazze devono taggare e seguire il profilo Tik Tok di Adiconsum Nazionale @adiconsum (Link https://www.tiktok.com/@adiconsum) e invitare tutti i propri amici a creare condivisioni e interazioni per avere maggiori possibilità di vincita. Si può partecipare dall’11 aprile al 31 maggio 2022.

I primi 100 che faranno oltre 2.000 visualizzazioni e 500 interazioni, vinceranno un biglietto combo cinema The Space in formato digitale; i primi 100 che faranno oltre 1.500 visualizzazioni e 250 interazioni, riceveranno una Gift card Chili del valore di 10€ valida per il noleggio gratuito di film a scelta all’interno di una sezione di oltre 900 titoli, cross-target e visibile qui: www.chili.com/catalogopromo. I primi 100 che faranno oltre 1.000 visualizzazioni e 200 interazioni vinceranno un biglietto singolo cinema The Space in formato digitale; per i primi 200 che faranno 500 visualizzazioni e 100 interazioni una Gift card Chili del valore di 5€ valida per il noleggio gratuito di film a scelta all’interno di una sezione di oltre 900 titoli. Tutti i partecipanti al Tik Tok Contest riceveranno un codice sconto del 50% valido per il noleggio di un film su chili.com.

I video sono votati tramite le visualizzazioni e le interazioni (somma dei like, commenti e condivisioni). Le interazioni degli alunni che hanno partecipato agli incontri nelle scuole varranno il doppio ai fini del punteggio e della classifica finale. La classifica finale sarà pubblicata entro il 15 giugno 2022 sul sito www.ioscelgoautentico.net e sui social di Adiconsum e Agenzia Dire. Per il Regolamento del Contest, clicca qui.