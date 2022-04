Animali Fantastici 3, Jude Law: “Il mio Silente diverso dalla saga di Harry Potter”

A oltre vent’anni dalla nascita del Wizarding World creato da J.K. Rowling, il 13 aprile arriva al cinema con Warner Bros. Pictures l’attesissimo terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter: Animali Fantastici – I segreti di Silente. In occasione dell’uscita, noi di Diregiovani abbiamo partecipato alla global press conference con Jude Law, Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen, Dan Fogler, Jessica Williams, Alison Sudol, Victoria Yeates, il regista David Yates e i produttori David Heyman e Tim Lewis.

L’aspetto magico di Animali Fantastici 3 è, senza dubbio, l’introspettiva psicologica, il passato, la vulnerabilità e le emozioni di Albus Silente, interpretato d Jude Law. Lati del personaggio che non abbiamo visto fino ad ora e che lo rendono ancor di più vicino a noi. “Non ho sentito il peso delle brillanti interpretazioni di Michael Gambon e Richard Harris, qui vedrete un Silente diverso da quello dei libri e dei film di Harry Potter. Ho indagato sul passato di questo personaggio che sta ancora cercando la sua strada e deve combattere con i suoi demoni“, ha raccontato Law durante la conferenza mondiale. E non solo. Il terzo capitolo approfondisce il profondissimo legame che c’è tra Dombledore (questo il nome inglese di Silente) e il malvagio mago Gellert Grindewald, interpretato da Mads Mikkelsen. L’attore – che non è nuovo ai villan, dopo Le Chiffre in Casino Royale a Hannibal Lecter nella serie prequel del Silenzio degli innocenti – ha preso il posto di Johnny Depp, licenziato dalla WB dopo le accuse di violenza domestica ai danni dell’ex moglie Amber Heard. “Sono arrivato quando la ‘festa’ era già iniziata. Speravo che questa grande famiglia mi adottasse e così è stato“, ha detto Mikkelsen.

Gli interpreti di Albus e Gellert hanno parlato a lungo del rapporto di questi due personaggi. “Silente è sempre stato un ragazzo brillante e per questo la sua vita era solitaria, tutti sminuivano il suo potere e la sua ambizione. Un giorno, però, la sua strada si è incrociata con quella di una persona brillante come lui, che lo ispirata e con la quale c’è stata fin da subito una potente intesa. Poi la rottura. Nonostante Silente e Grindewald si siano allontanati per punti di vista differenti, i ‘fuochi d’artificio’ non vanno via ma rende tutto più difficile“, ha dichiarato Law. “Loro sono esseri magici, ma le situazioni e delusioni che vivono sono reali“, ha aggiunto Mikkelsen.

Tra gli aspetti che più colpiscono di questo capitolo c’è anche Eddie Redmayne, che riprende il ruolo del magizoologo Newt Scamander. Per la prima volta ha una grande responsabilità e il rapporto tra i Newt e Silente ha una svolta importante: “Se prima i due avevano una relazione tra maestro e apprendista ora è diventato quasi fraterno, Newt supporta Silente e lui, sua volta, capisce che Scamander è pronto per prendere le redini della squadra anche se in modo non convenzionale perché il personaggio che interpreto non è introverso, lui si trova più a suo agio con le creature magiche“, ha spiegato Redmayne.

Nelle scene più importanti del film è come se avessimo bisogno di sapere di più. Un ‘di più’ che sicuramente ci verrà mostrato nel prossimo capitolo della saga. Ma nonostante questo, le storie del Wizarding World hanno la capacità di farci sentire sempre a casa e protetti. In particolare, Animali Fantastici 3 non solo celebra la lealtà, l’amore, l’amicizia, gli outsider in uno spazio magico ma ci riporta a Hogwarts…sì, c’è anche la celebre musica di accompagnamento che abbiamo ascoltato e riascoltato nei film di Harry Potter. Che emozione!

Nel cast del film – una produzione Heyday Films – anche Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams e Katherine Waterston. David Yates ha diretto Animali fantastici – I segreti di Silente, un film scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves, basato su una sceneggiatura di J.K. Rowling. I produttori del film sono David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis, mentre Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger,Courtenay Valenti e Michael Sharp sono i produttori esecutivi.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL FILM: PAROLA AL CAST

Vi proponiamo un piccolo estratto della lunga chiacchierata con il cast: buona visione!

IL TRAILER

IL POSTER