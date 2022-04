Stepan, il gatto influencer che raccoglie fondi per l’Ucraina

Ha raggiunto il culmine della popolarità lo scorso anno, quando posò con un bicchiere di vino, una torta e “I Just Called to Say I Love You” di Stevie Wonder in sottofondo. Una clip di pochi secondi pubblicata su TikTok che in pochi giorni raggiunse oltre 27 milioni di visualizzazioni. Oggi il gatto Stepan è un influencer felino tra i più noti, con oltre 1 milione di follower su Instagram.

Originario dell’Ucraina, ha vissuto con la sua mamma umana Anna a Kharkiv, ma in seguito alla guerra ha dovuto lasciare la sua casa il fine febbraio scorso, riuscendo a raggiungere la Francia.

Proprio da qui Stepan si è attivato per una buona causa: a suo nome è stata aperta una raccolta fondi per aiutare le organizzazioni ucraine che proteggono gli animali.

Le donazioni in poco tempo hanno raggiunto i 10 mila euro.

Ma non finisce qui.

Il gatto Stepan è stato nominato per il premio più prestigioso nel settore degli Influencer, il World Influencers and Bloggers Awards 2022, in programma il 18 maggio a Cannes.

L’evento promuoverà anche una raccolta fondi per l’Ucraina.