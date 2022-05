Ucraina, i vigili del fuoco rianimano un gatto intrappolato tra le fiamme

Era rimasto intrappolato tra le fiamme di un appartamento di Uman, in Ucraina, il gatto portato in salvo e rianimato dai vigili del fuoco del Servizio di emergenza statale della regione di Chernihiv.

I soccorritori erano giunti sul posto per domare un incendio scoppiato in un edificio residenziale nel pomeriggio del 9 maggio, quando hanno trovato l’animale steso in una stanza coperta di fumo, senza quasi alcun segno di vita.

Dopo averlo portato all’esterno, i vigili del fuoco hanno bagnato la testa al gatto con dell’acqua, aiutandolo a respirare con un dispositivo ad aria compressa.

Il video, pubblicato sulla pagina Facebook della Direzione principale del Servizio di emergenza statale di Cherkasy, ha fatto il giro del mondo.