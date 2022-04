Tg Diregiovani – Edizione del 12 aprile 2022

Nelle news del Tg Diregiovani:

– CARMEN CONSOLI E TOMMASO PARADISO NELLA LINEUP DEL CONCERTONE

Carmen Consoli e Tommaso Paradiso si aggiungono alla lunga lista di artisti che il prossimo Primo Maggio parteciperanno al Concertone di Roma. L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL, torna nella storica location di Piazza San Giovanni e sarà trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2 e RaiPlay (dove sarà disponibile anche on demand); Prima di Consoli e Paradiso sono stati già annunciati: Coez, Rovere, Bresh, Mecna, Ariete, Fasma, Rancore, Mace con Venerus, Gemitaiz, Joan Thiele e Colapesce e il cast del musical Notre Dame De Paris. La lineup aggiornata è sul sito del Primo Maggio Roma;

– ARRIVA IN SALA ‘ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE’

Esce domani nelle sale italiane, distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, ‘Animali Fantastici – I segreti di Silente’. La pellicola è il terzo episodio della serie ‘Animali fantastici’, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J. K. Rowling, qui anche sceneggiatrice, insieme a Steve Kloves. Il film ruota attorno alle vicende di Newt Scamander (interpretato da Eddie Redmayne) e Albus Silente (Jude Law) che cercano di ostacolare il mago oscuro Gellert Grindelwald intenzionato a far scoppiare una guerra contro i babbani;

– GEMITAIZ, IL 13 MAGGIO ESCE ‘ECLISSI’

Sarà disponibile dal 13 maggio il nuovo disco di Gemitaiz. L’album, intitolato ‘Eclissi’, è già disponibile in pre order. Un lavoro in studio molto atteso dai fan del rapper, che arriva a quattro anni dal suo ultimo album, certificato triplo platino, ‘Davide’. ‘Eclissi’ farà da apripista ad una stagione estiva che vedrà Gemitaiz calcare i maggiori palchi dei festival italiani. Tra questi Rock in Roma, Sherwood Festival e Rugbysound. Info e biglietti su: www.magellanoconcerti.it e www.ticketone.it;

– LIZZO LANCIA ‘YITTI’, LA LINEA SHAPEWARE PER TUTTE LE FORME

Stanca dei modelli “restrittivi, che nessuno voleva indossare”, Lizzo si fa paladina del bodypositive e lancia la sua prima linea di intimo per taglie grandi. ‘Yitti’, questo il nome della linea shapeware della star, disponibile da oggi, nasce in collaborazione con Fabletics, e vede un’ampia gamma di taglie: dalla XS alla 6XL. I nuovi capi sono costituiti per il 65% da fibre riciclate e possono essere indossati da soli o sotto i vestiti. A farla da padrone sono i colori audaci come il giallo, il blu e il rosso. Tre le collezioni disponibili: ‘Mesh me’, che comprende lingerie e modelli a rete, ‘Nearly Naked’, capi comodi senza cuciture e ‘Major Label’ composta da abbigliamento casual con felpe e leggins;

– THE KARDASHIANS, DAL 14 APRILE LA SERIE SU DISNEY +

Sarà disponibile dal 14 aprile su Disney+ ‘The Kardashians’. A sei mesi dalla messa in onda dell’ultimo episodio di ‘Al passo con i Kardashian’, la celebre famiglia Kardashian/Jenner torna con nuovo show. Dal rapporto burrascoso tra Kim e Kanye West, alla seconda gravidanza di Kylie Jenner, la serie porterà gli spettatori dentro il mondo di una delle famiglie più famose del mondo. Le nuove puntate andranno in onda ogni giovedì sulla piattaforma.