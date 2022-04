Dai Maneskin a Madame: tutte le nomination dei Diversity Media Awards

E’ stato presentato ieri a Palazzo Marino il Diversity Media Report 2022 (DMR), la ricerca annuale sulla rappresentazione inclusiva nei media italiani condotta da Diversity con l’Osservatorio di Pavia e un Comitato Scientifico proveniente dalle maggiori università italiane.

Come ogni anno, i prodotti mediali emersi dal DMR entrano in nomination per i Diversity Media Awards 2022, che premiano personaggi e contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante delle persone su temi di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età e generazioni, etnia, disabilità, di cui si è aperto il voting online: i vincitori e le vincitrici saranno premiati il 24 maggio nel corso di una serata-evento al Teatro Franco Parenti condotta da Michela Giraud, M¥SS KETA e Diego Passoni e trasmessa per la prima volta su Rai1 – sabato 28 maggio in seconda serata – per il suo alto valore di servizio pubblico, come sottolineato oggi dal Direttore di Rai1 Stefano Coletta.

DIVERSITY MEDIA AWARDS 2022, LE NOMINATION

PERSONAGGIO DELL’ANNO

Maneskin

Kasia Smutniak

Madame

Irma Testa

Marco Cappato

Bianca Balti

CREATOR DELL’ANNO

Charlie Moon, @charliemoon

Michela Grasso, @SpaghettiPolitics

Giorgia Soleri, @giorgiasoleri_

Giulia La Marca, @_giulia_lamarca

Pierluca Mariti @Piuttostoche

Ali Tasnim, @alitasnim

MIGLIOR SERIE TV ITALIANA

Nudes – Rai Play • Bim Produzione

Zero – Netflix • Fabula Pictures, Red Joint Film

Anna – Sky • Sky Studios, Wildside, Arte France, Fremantle, Kwaï, The New Life Company

Un professore – Rai 1 • Rai Fiction, Banijay Studios Italy

Strappare lungo i bordi – Netflix • Movimenti Production, Bao Publishing, DogHead Animation Studio

MIGLIOR SERIE TV STRANIERA

It’s a sin – Starz Play

Maid – Netflix

Reservation Dogs – Star Originals – Disney+

Work in progress – Now Tv, Sky Italia

The Underground Railroad – Amazon Prime Video

Hawkeye – Disney+

MIGLIOR SERIE KIDS

Ridley Jones: la paladina del museo – Netflix

Ada la scienziata – Netflix

PAW Patrol – NickJr • ViacomCBS Networks, Spin Master Entertainment

Alice & Lewis – Rai Yoyo

Adventure Time – Cartoon Network

Anfibia – Disney+

MIGLIOR CAMPAGNA PUBBLICITARIA

Ciao papà! – Idealista

Know you can – Axa

Let’s be clear – Sprite

Do it together – Indesit

Merry Xmas from Tezenis – Tezenis

MIGLIOR PROGRAMMA RADIO E PODCAST

Say Waaad? – Radio Deejay

New G – podcast originale Spotify

Melog, il piacere del dubbio – Radio 24

Sui Generis – Radio Popolare

Parole Nuove – podcast OIM Italia

MIGLIOR PRODOTTO DIGITALE

Sio, Cos’è lo Schwa? ( Cos’ǝ lo SCHWA?)

Vd News, Le domande indiscrete a un’asessuale

Belle di Faccia, Grassofobia e Socialità

Autistic Red Fryk Hey (Federica Giusto), Termini che non devi utilizzare per descrivermi

Colory*, Quello che a lezione di storia non ci hanno insegnato…

MIGLIOR FILM ITALIANO

Maschile Singolare – Amazon Prime Video • Rufus Film

Positivə – Nexo • Peekaboo, UAU

L’afide e la formica – Now TV • Indaco Film, Rai Cinema, distribuzione Zenit Cinema

Anni da cane – Amazon Prime Video • Amazon Studios, Notorious Pictures

MIGLIOR PROGRAMMA TV

Il collegio – Rai 2

Drag Race Italia – Discovery +

La teoria di tutte – laF

GEO – Rai3

I fantastici – Fly2Tokyo – Rai Play

Fino al 29 aprile i prodotti mediali risultati più inclusivi dall’analisi del DMR potranno essere votati dal pubblico su www.diversitymediaawards.it. Durante l’evento saranno attribuiti anche i riconoscimenti all’informazione: Miglior TG, Miglior Articolo Stampa Quotidiani, Miglior Articolo Stampa Periodici, Miglior Articolo Stampa Web. I Diversity Media Awards e il Diversity Media Report sono realizzati con il supporto della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, il sostegno del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il supporto di GLAAD.

Quest’anno per la prima volta hanno dato il proprio contributo all’ideazione dell’evento 150 studenti di IAAD e di diversi atenei internazionali di design, che hanno preso parte a IAAD. DESIGN WORKSHOP 2022, chiamati a misurarsi sul tema dell’inclusività e sulle sue ricadute concrete nella progettazione di un evento pubblico.