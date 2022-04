Dopo la sua eiaculazione abbiamo avuto un secondo rapporto…

Salve, scusate il disturbo. Volevo fare una domanda molto importante, spiego la situazione; ieri io e il mio fidanzato abbiamo avuto un rapporto ed è venuto… Dopo una mezz’ora dalla sua eiaculazione abbiamo avuto un secondo rapporto per circa 5 minuti, poi abbiamo interrotto pensando al rischio (so che avremmo dovuto pensarci prima di iniziare). Purtroppo prima del secondo rapporto non ha urinato ma semplicemente si era pulito con un fazzoletto. A questo volevo chiedere cosa mi consigliate di fare, prendere la pillola del giorno dopo?Vista la situazione c’è la possibilità di una gravidanza?

Anonima

Cara Anonima,

tecnicamente i rapporti successivi vanno protetti dall’inizio alla fine soprattutto se la donna si trova nel suo periodo fertile. Questo perchè potrebbero esserci dei residui di sperma rimasti in vita nelle ghiandole che si trovano vicino alla base del pene e quindi possono fuoriuscire anche nelle prime fasi dei rapporti successivi. È quindi consigliabile non solo orinare e mantenere buone pratiche di igiene per potere eliminare le tracce preesistenti, ma sarebbe consigliabile far uso di un metodo contraccettivo sicuro e fin dall’inizio del rapporto, in quanto non è l’unica strategia sicura per contenere i rischi. Non abbiamo capito in che fase del tuo ciclo ti trovassi. In una consulenza online è impossibile poter fare delle diagnosi precise perchè non abbiamo nessuna raccolta anamnestica. Puoi rivolgerti al tuo ginecologo o al consultorio della tua zona per monitorare bene in che fase del ciclo sei e stimare l’eventuale rischio per poter assumere un contraccettivo di emergenza che è sempre un farmaco.

Speriamo di essere stati comunque di aiuto.

Un caro saluto!