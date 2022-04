Selena Gomez contro il bodyshaming: “Sono perfetta così come sono”

“Non mi importa del mio peso”. Selena Gomez risponde così, al bodyshaming che da anni le arriva dai social. L’attrice e cantante 29enne da anni combatte con gli haters che commentano la sua forma fisica. Attacchi, che negli anni hanno influito molto sulla sua vita, tanto da spingerla a spiegare le motivazioni dei suoi repentini cambi di peso.

La Gomez dal 2017 soffre di Lupus, una malattia autoimmune che le ha creato molti problemi soprattutto renali. Nonostante tutto però, la star è andata oltre e su Tik Tok ha pubblicato un video in cui risponde a tutti gli haters in maniera ironica. “Sto cercando di rimanere magra, ma sono andata da Jack in the Box e ho preso quattro tacos, tre involtini di uova, degli anelli di cipolla e un sandwich di pollo piccante”, racconta Selena Gomez. “Onestamente, non mi interessa del mio peso perché la gente criticherà comunque- dice- ‘Sei troppo magra’, ‘Sei troppo grassa’ (…) “Sono perfetta così come sono”.