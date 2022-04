Pierpaolo Pretelli canta ‘La Rondine’ di Mango e si prepara al suo ‘Show’

Pierpaolo Pretelli dà ancora prova delle sue doti vocali con un omaggio a Mango, suo conterraneo.

Accompagnato al piano da Claudio Di Ciccio, ha regalato ai suoi fan una versione unplugged di ‘La rondine’, popolare brano del compianto cantautore lucano, scomparso nel dicembre 2014.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretelliofficial)

Lo ‘Show’ di Pierpaolo Pretelli

Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show, la partecipazione a Domenica In e il suo attuale impegno a R101, Pierpaolo sta lavorando ad un nuovo progetto.

Si tratta di uno spettacolo teatrale, un One Man Show in cui canterà, reciterà e ballerà per un’ora di spettacolo scritto di suo pugno insieme ad alcuni autori.

Ancora non vi sono dettagli a riguardo, se non che lo show toccherà sia Roma che Milano intorno ai primi di giugno.