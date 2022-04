Avverto una forte nausea ma ho sempre assunto con regolarità la pillola…

Buonasera dottori, io assumo la pillola yaz da diverso tempo e oggi ho preso la seconda pillola placebo del blister.

Di solito il ciclo da sospensione si presenta o alla terza o alla quarta placebo, ma questa sera e anche le due precedenti avverto della nausea. In particolare questa sera più forte del solito e non riesco a capirne il motivo, è stata sicuramente una giornata molto stancante. Ho sempre assunto la pillola con regolarità senza nessuna dimenticanza. Penso che se me la fossi dimenticata me ne sarei certamente accorta vedendo la pillola dimenticata ancora nel blister, giusto ?

E la pastiglia non puó nemmeno essere finita all’interno del bicchiere d’acqua con il quale assumo la pillola tutte le mattine, o sbaglio?

Non ci sono stati episodi di vomito, solo raramente alcuni episodi di diarrea a seguito dei quali ho peró prontamente assunto la seconda pillola dal blister di scorta.

Non capisco quindi a cosa possa essere dovuta questa nausea che avverto, secondo voi posso stare tranquilla o dovrei preoccuparmi ?Potrebbe esserci il rischio di gravidanza oppure posso stare tranquilla? Grazie

Ali

Cara Ali,

sei sempre stata una ragazza molto attenta e precisa, per cui ti saresti accorta di una pillola dimenticata e seppure fosse finita nel bicchiere te ne saresti accorta.

Non vi è dunque nessun rischio per una gravidanza non essendoci alcun fattore che possa destare preoccupazione. La nausea può essere legata a diversi fattori, come uno stato influenzale, la stanchezza, una difficoltà digestiva, uno stato di ansia o di tensione emotiva.

Quindi puoi stare tranquilla.

Un caro saluto!