Amici 21, anticipazioni quinto serale: chi sono gli eliminati?

Nuovo appuntamento con il serale di Amici 21.

Sono 10 i talenti in gara rimasti: 5 cantanti (Albe, Luigi, Alex, Sissi e LDA) e 5 ballerini (Carola, Michele, Dario, Serena, Nunzio).

A differenza di quanto accaduto precedentemente, nella nuova puntata del talent ci sarà solo un’eliminazione.

Ospiti della puntata i Follya, ovvero gli ex Dear Jeck.

Il quinto serale di Amici 21 andrà in onda sabato 16 aprile in prime time su Canale 5.

(ATTENZIONE SEGUONO SPOILER)

Amici 21, anticipazioni

Il primo scontro ha visto sfidarsi la squadra di Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Peparini.

A perdere è il team Pettinelli-Peparini.

Dario è il primo candidato a rischio eliminazione.



Nel secondo scontro si sfidano Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro

Perde il team Cuccarini-Todaro

Serena è la seconda candidata a rischio eliminazione.

Nel terzo e ultimo scontro è di nuovo sfida tra Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro.

Perde il team Zerbi-Celentano.

Carola è la terza candidata a rischio eliminazione.

La puntata è finita con il ballottaggio per l’eliminazione tra Carola, Dario e Serena. Serena è la prima a essere stata salvata.

Il risultato della votazione tra Dario e Carola sarà annunciato sabato sera, al termine della puntata.

(Secondo i rumors l’eliminato del quinto serale di Amici 21 è Carola).