A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (15 aprile)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Dal brano di Deddy con Caffellatte a quello di Gemitaiz che anticipa il suo prossimo disco. In mezzo il progetto di Rancore e la collaborazione di Dardust con Massimo Pericolo.

I singoli

Il primo passo del ritorno di Gemitaiz passa dal singolo “Eclissi”, feat. Neffa (Tanta Roba Label/Island/Universal Music). La traccia anticipa l’arrivo dell’omonimo album in uscita il 13 maggio e tanto atteso dai fan del rapper, disponibile in pre-order al link https://island.lnk.to/eclissi.

“Vi capita mai di pensare ad una persona, a quello che vi lega a lei, ai bei momenti passati insieme, anche se siete fisicamente vicini in quel momento? Non mi fa dormire nasce proprio così”. Con queste parole Deddy descrive il nuovo singolo “Non mi fa dormire”, che si arricchisce della collaborazione di Caffellatte. “Non mi fa dormire” racconta dei ricordi dei bei momenti passati insieme, le risate, la spensieratezza, la gioia e la libertà, la sorpresa di vivere momenti unici e indimenticabili.

Ghali, una settimana dopo “Walo”, pubblica “Fortuna”. Il brano è la nuova anticipazione del disco in uscita il 20 maggio.

Esce sulle piattaforme digitali per Sony Music Masterworks e Artist First “Signore del bosco”, il brano in cui le due anime di Dardust incontrano le parole e l’immaginario di Massimo Pericolo. Con “Signore del bosco” Dardust prosegue il percorso di ricerca di nuove direzioni nella musica. Mondi apparentemente in collisione, come pianoforte ed elettronica si uniscono in maniera congrua ed armonica in questa nuova collaborazione.

I Bengala Fire tornano con “Jack (Non Sa)”, il loro primo brano in italiano. “L’esigenza di scrivere nella nostra lingua madre-raccontano- è nata grazie a Manuel Agnelli che, durante il nostro percorso ad X Factor 2021, ci ha esortati più volte a tentare. Abbiamo scoperto che cantare in italiano ha su di noi un impatto emotivo totalmente nuovo, coinvolgente e trascinante”.

L’artista milanese Shori torna con il suo nuovo singolo “Vestita di fiori” (Wanderlust Society/G!GA Dischi). Una favola dolceamara, i dubbi e le emozioni di una storia d’amore tra due persone che si devono ancora scoprire, ognuna con le proprie esigenze e con il proprio bagaglio di ferite. In “Vestita di fiori”, Shori racconta in versi gli incontri e scontri di una relazione, spaziando fra sonorità rap, indie e pop. La freschezza del linguaggio quotidiano si accosta all’intensità delle metafore utilizzate nel testo, dimostrando ancora una volta la maturità e l’abilità di scrittura del giovane artista.

Esce stanotte “Guess Who’s Back”, il nuovo singolo de Il Tre ed è a tutti gli effetti una dichiarazione d’intenti, è un monito a tutti, fan e colleghi: Il Tre sa rappare, e non smetterà mai di farlo. “Guess Who’s Back” (Atlantic/Warner Music Italy) è un banger rap duro e puro, dove Il Tre mette in vetrina tutte le sue capacità tecniche e l’attitudine da rapper che non si preoccupa di essere politically correct. Con “Guess Who’s Back” vuole infatti ricordare al pubblico che Guido non è solo la penna ispirata dai pezzi più pop, ma anche il rapper che macina barre, punchline d’effetto e tecnicismi dai ritmi serrati. Un ritorno in cui Il Tre riparte dalle sue radici guardando al futuro, esaltato dalla produzione musicale firmata da Tom Beaver.

Esce stanotte “Flashback!” (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), singolo che segna l’inizio del progetto con cui Young Miles cambia nome e diventa solo Miles, mettendo al centro il ruolo di liricista e la sua voce. “Flashback!”, prodotta da 5019, è un mix tra musica elettronica, pop e urban, Miles lo descrive come “un energico viaggio tra le sonorità del futuro e le semplicità del passato”.

Dopo l’uscita di “Buio in città”, Dile torna con una nuova collaborazione: “Nuova vita” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), firmato con Goliath. Il brano ci mostra la linea che unisce i due rapper, accomunati non solo dalla città in cui entrambi sono nati e cresciuti, in una Milano fatta di strada e periferia. Nel brano c’è una voglia di riscatto, di rinascita, di nuova vita.

Gli Iside tornano con il nuovo singolo “Luna Nera” (Epic Records Italy/Sony Music Italy). “La canzone– commentano gli Iside- rappresenta una notevole evoluzione del sound e della scrittura. Il brano è un inno alle anime notturne che, nella vana ricerca di dare un senso alla loro esistenza, diventano dei devoti del satellite terrestre sperando di trovare delle risposte”.

Leo Zaccaria pubblica “Margot Robbie” (Capitol Records Italy/Universal Music Italy), brano con cui comincia un nuovo capitolo. La produzione del singolo ha un approccio LO-FI e mette al centro la chitarra e la sua voce, che conserva la vena pop dell’artista ma la sporca allo stesso tempo.

Rico Rua lancia “Switch” (47Milano, distribuito da Island Records Italy/Universal Music Italy), prodotto da 47Milano. Un banger dalle sonorità hardcore in cui barre e incastri, oltre che un esercizio di stile sono una vera e propria dichiarazione d’intenti. A “switchare” è il mondo attorno a Rico, esattamente come la strumentale tra bridge, ritornello e strofe. Il suo spirito di adattamento non arriva mai a snaturare l’artista, fedele a sé stesso e ai suoi valori, come l’amicizia e la coerenza.

“Non Ho Mai” (T-Recs Music) è il singolo d’esordio della rock-band romana T-Gun, composta da Andrea Russo (voce e chitarra), Flavio Valente (basso) e Paolo Rametta (batteria). Il brano punk-rock, caratterizzato da chitarre martellanti e sintetizzatori ruggenti, è stato scritto a Londra ed è solo il primo tassello del percorso musicale dei T-Gun.

“Ginevravagina” è il nuovo singolo di Nebraska in uscita per Honiro su tutte le piattaforme digitali. Il brano è un tuffo nell’adolescenza con tutte le sue pulsioni straripanti e le insicurezze di fronte un mondo ancora tutto da scoprire: soprattutto quello del sesso. Il titolo gioca sul nome della ragazza dei sogni e il pensiero impulsivo a cui può essere associato da un adolescente ai suoi primi incontri. Per questa canzone Nebraska ha deciso di lasciarsi ispirare dagli ascolti del suo liceo. Synth straripanti e ritmi serrati ci travolgono con quella stessa incontenibile energia che solo quegli anni possono regalarti.

“Drammi” è il nuovo singolo di Marchettini, prodotto da Humble e distribuito da ADA music Italy. Questo brano segue il suo debut album “Odiarsi Male” (Humble, 2021) che contiene il singolo “Luna”. Il brano segue il personale racconto di una relazione, lo fa con il suo stile che mescola il nuovo cantautorato italiano alle influenze urban elettroniche della nuova wave. La produzione è di Simone Pavia.

È un invito a realizzare i propri obiettivi il più presto possibile quello che fa Idem nel nuovo singolo, “Domani”. Un messaggio chiaro e diretto, rivolto in primis ai giovani del sud, a coloro che passano il tempo ad interrogarsi sul proprio futuro e sui propri sogni, consapevoli di quanto sia difficile raggiungerli. “Potresti farlo domani ma perché non puoi farlo oggi?”. “Domani” ruota intorno a questa domanda che contiene all’interno paure e speranze, ma che invita a riflettere e a motivare i giovani a non perdere tempo e lottare fin da subito per concretizzare i propri sogni.

Il tema del sud Italia e dei giovani che lasciano casa per inseguire i propri sogni, già affrontato nel singolo precedente “Ragazzi fuori”, è per Idem di grande ispirazione e tanto caro per mandare messaggi di speranza e portare in alto le sue origini.

Gbresci mischia elementi di emo-trap e witch house in “Pitch Black”. Il duo romano descrive la canzone come l’atterraggio in un pianeta deserto, in cui tutto è spazzato via, la luce non splende più e la vita resta solo una visione sfocata immersa nel nero più completo. In “Pitch Black” una chitarra classica incontra un involucro di bassi synth sotto una pioggia battente di hihat trap e il risultato è un pezzo dolce e scabroso, pulito e distorto che rimanda alle sonorità di XXXTentacion e Salem, gruppo pioniere della witch house.

“Libertà di parola” è il nuovo singolo di SVD. Un brano grintoso in cui l’artista si sfoga elencando tutte le situazioni che non sopporta e in cui avverte senso di soffocamento. SVD è senza filtri e con assoluta libertà di parola. “Libertà di parola è un grido di libertà- racconta- una valvola di sfogo per quando ci sentiamo oppressi da tutto quello che ci circonda. È quel momento che ci prendiamo con la forza per dire finalmente al mondo quello che pensiamo davvero, ad alta voce e senza filtri”.

“Imparo a cucinare” è il nuovo singolo della cantautrice Serrati. Il brano è prodotto da Severini & D’Alessandro. “Questa canzone è un inno alla bellezza di essere esattamente ciò che si è e di fare esattamente ciò che si ha voglia di fare– racconta- alla libertà di perdersi insieme senza paura, tanto, chi se ne frega, c’è tempo per ritrovarsi! La bellezza è il valore che ci riconosciamo e Peperita incarna al meglio questo messaggio. È stato uno spasso mischiare le nostre follie”.

“Fulmine” è il nuovo singolo di Andrea Di Donna, in uscita per Artist First. Il brano segue i primi singoli pubblicati dall’artista e le molteplici collaborazioni in ambito cinematografico e televisivo. “Fulmine” nasce all’improvviso, alla fine del 2020, poco dopo la scrittura dei precedenti “Cadillac” e “Senza destinazione”.



“Shitpop” è il nuovo singolo di Meli, in uscita per Futura Dischi. Il brano è la parte più grezza, sfacciata, egocentrica e sporca della personalità dell’artista ma anche la più sensibile, quella più sofferente e malinconica, probabilmente anche romantica. È uno storytelling di due momenti differenti della sua vita: da un lato le notti di quando uscì il suo primo disco, circondato da tanta gente e attenzioni. Notti che coincisero anche con la passione di un amore appena sbocciato. Dall’altro lato, due anni dopo: ansie, problemi di salute, un amore ormai consolidato con tutti gli squilibri del caso, la vita a Milano lontano da casa.

I dischi

Esce stanotte “Xenoverso”, il nuovo album di Rancore, disponibile in digitale, CD e 2LP. Il nuovo disco arriva dopo la duplice esperienza al Festival di Sanremo, dapprima nel 2019 al fianco di Daniele Silvestri come co-autore del pluripremiato brano “Argento vivo”, e successivamente nel 2020 con la sua “Eden” che gli è valsa la vittoria del premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Anticipato dalla trilogia di brani “Lontano 2036”, “X Agosto 2048” e “Arakno 2100”, “Xenoverso” è il nuovo manifesto del rapper che concepisce un viaggio tra rime e versi, tra realtà e fantasia, sfidando i concetti di tempo e spazio. Per l’uscita dell’album, il rapper conia di fatto un nuovo termine, “Xenoverso”, di cui di seguito è possibile leggerne la definizione: ‘Xenoverso’, s.m. dal gr. xénos ‘straniero, ospite’ || dal lat. versus, part. pass. di vertĕre ‘volgere’: l’ambiente che contiene tutto ciò che è inclassificabile nell’insieme dei corpi e dei fenomeni del nostro Universo; inconoscibile: l’ermetismo dello X., l’inafferrabile X.; ciò che confina con tutti gli spazi, i tempi e le dimensioni dell’Universo nell’insieme delle cose che si antepongono o che vengono escluse nella percezione della nostra realtà: non mi hai visto perché sono stato nello X.; ho dei messaggi dallo X.; la mia ombra è un residuo dello X. || Termine utilizzato nel trattato ‘La filosofia dei Versi’ (autore anonimo) per descrivere l’interazione tra l’Universo e lo X., tale interazione è spesso conflittuale’.

“Due” è il nuovo EP del side project di Mattak, in collaborazione con Pitta, su tutte le principali piattaforme digitali per Fenix Music. Il disco è composto dalle tracce “Dindirindina” e “Diamine”, esclamazioni che significano “per dio” e “che diavolo” e vogliono rappresentare il convivere del bene e del male all’interno di ogni essere umano. Il concetto viene espresso anche visivamente nella copertina dell’Ep in cui sono raffigurate una bambina e una donna vestite con colori contrapposti, le quali simboleggiano il contrasto tra purezza e disordine, tra giusto e sbagliato.

“Due” vuole rappresentare elementi che in disarmonia l’uno con l’altro ma che allo stesso tempo coesistono insieme, aspetti inseparabili e connaturati alla vita.