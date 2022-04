Magic Mike’s Last Dance, Salma Hayek nel cast al posto di Thandiwe Newton

Salma Hayek nel cast di Magic Mike’s Last Dance al fianco di Channing Tatum (Magic Mike). L’attrice sostituirà Thandiwe Newton, che avrebbe lasciato il progetto per motivi personali. Questa è la motivazione ufficiale. Il The Sun, però, riporta una versione diversa. Sembrerebbe che Tatum e Newton abbiano avuto una lite. Secondo il giornale inglese i due avrebbero litigato dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar. Ma non sappiamo quali posizioni abbiano preso i due interpreti.

Il film di HBO Max sarà “una vera follia! Dopo questo, nessuno vorrà più fare un film sul mondo degli spogliarellisti! Stiamo cercando di dare vita a una sorta di Pretty Woman al contrario che termina con sequenze strapiene di ballo!”, ha detto l’interprete di Magic Mike.

La regia è di Steven Soderbergh, dietro la macchina da prese anche per il primo capitolo. Il film debutterà in esclusiva su HBO Max.