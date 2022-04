L’insegnante agli alunni: “Disegnate i nomi dei compagni che volete morti”. Arrivata la sospensione

Un’insegnante dell’istituto comprensivo ‘Carlo Levi’ di Roma è stata sospesa per sei mesi per atteggiamenti aggressivi nei confronti dei propri alunni. A denunciarla la presidente del Consiglio di istituto, Tiziana Cagnazzo. Ai microfoni del programma radio Gli inascoltabili, su New Sound Level FM90, Cognazzo ha raccontato che la maestra “avrebbe aggredito un bambino disabile, disegnato sulla lavagna dei simboli massonici e, durante una pausa pranzo, si sarebbe sporta dalla finestra, dondolandosi mentre si teneva alla corda della serranda, davanti ai bambini“.

E non solo. L’insegnante avrebbe assegnato agli studenti “il compito di disegnare i gironi dell’Inferno chiedendo loro di mettere all’interno i nomi dei compagni che avrebbero voluto vedere morti“. Cagnazzo ha raccontato di aver chiesto “alla docente perché si comportasse così con dei bambini di seconda elementare di 6-7 anni. La dirigente scolastica ha dichiarato che per lei è un’insegnante come gli altri. Ma secondo noi c’è una sorta di scaricabarile tra la dirigente scolastica e l’Ufficio scolastico regionale. Mi sembra assurdo lasciare che i bambini vadano a scuola con l’ansia. Vogliamo aiutare questa persona, sta male e ha bisogno di aiuto. Ma davanti a noi troviamo un muro: quello della dirigenza scolastica per questo siamo stati costretti a dover richiamare le forze dell’ordine“.

Sempre secondo Cagnazzo “il comportamento della maestra avrebbe portato anche a un calo di iscrizioni nella scuola”. Inoltre, “davanti ad alcuni genitori, la maestra avrebbe raccontato di essere stata sottoposta più volte a dei trattamenti sanitari obbligatori. In queste condizioni non si può insegnare il danno che stanno provocando ai nostri bambini non è una cosa da poco”. Ma il problema “non è questa docente, ma è chi da dirigente avrebbe dovuto impegnarsi un po’ di più per trovare una soluzione”.