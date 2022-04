Elon Musk vuole comprare Twitter: offerta record da 42 miliardi di dollari

Dopo esserne diventato il maggiore azionista, proseguono i piani di Elon Musk per la ‘conquista’ di Twitter. Il Papà di Space X vuole comprare il social dell’uccellino, diventando a tutti gli effetti il proprietario della società con il 100% delle azioni.

Un’offerta ghiotta quella messa sul piatto: Musk pagherebbe 54,2 dollari ad azione, per un totale di circa 42 miliardi di dollari.

“La mia è l’offerta migliore”, ha affermato il magnate nella richiesta di acquisizione. “Ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale di essere la piattaforma per la libertà di parola in tutto il mondo e credo che la libertà di parola sia un imperativo sociale per una democrazia funzionante. Tuttavia, da quando ho effettuato il mio investimento, mi rendo ora conto che l’azienda non prospererà né servirà a questo imperativo sociale nella sua forma attuale. Twitter ha bisogno di essere trasformato in un’azienda privata.

Di conseguenza, mi offro di acquistare il 100% di Twitter per 54,20 dollari per azione in contanti, un premio del 54% il giorno prima che iniziassi a investire in Twitter e un premio del 38% il giorno prima che il mio investimento fosse annunciato pubblicamente. La mia offerta è la migliore e la finale e se non viene accettata, dovrei riconsiderare la mia posizione di azionista”.

Con un patrimonio stimato di 219 miliardi di dollari, Elon Musk è stato eletto uomo più ricco del mondo nell’annuale classifica di Forbes “The Richest People In The World”, strappando la prima posizione al veterano Jeff Bezos, papà di Amazon.