Isola dei Famosi, saltano le puntate del giovedì? Ecco che è successo

Torna l’appuntamento con L’Isola dei Famosi. Questa sera, in prime time su Canale 5, andrà in onda l’ottava puntata del reality show condotto da Ilary Blasi.

Nonostante i buoni numeri di share, il doppio appuntamento settimanale subirà un drastico cambiamento.

Salterà, infatti, la puntata di giovedì 21 aprile, mentre resta confermata quella di lunedì di Pasquetta.

Ma che è successo?

Come riporta Davide Maggio, la motivazione è dovuta alla partenza di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, in partenza proprio giovedì 21 aprile su Telecinco.

I due reality, infatti, condividono alcuni degli stessi luoghi in Honduras, tra cui la Palapa (e lo stesso giorno di programmazione).

Così, la settimana successiva, tornerà la doppia programmazione settimanale ma, come accaduto lo scorso anno, la puntata del giovedì sarà registrata.