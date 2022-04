Taffo lancia le uova di Pasqua ‘Brutta Sorpresa’

Tornano i dolci pasquali più bramati da grandi e piccini.

Taffo ha lanciato la nuova edizione di ‘Brutta Sorpresa’, le uova di Pasqua ‘buone da morire’ che anche quest’anno abbracciano una causa solidale. Acquistandole, infatti, si sostiene il lavoro di EMERGENCY in risposta all’emergenza in Ucraina.

All’interno dell’uovo, che fa il verso all’iconico Kinder Gran Sorpresa, non poteva mancare la ‘Brutta Sorpresa, che in realtà sarà amata da tutti: una bara portachiavi “all’ultimo grido”.

Come acquistare l’Uovo di Pasqua di Taffo

Le uova di Pasqua di Taffo sono acquistabili tramite Glovo nelle città di Milano, Torino, Bologna, Roma, Firenze, Castel San Pietro Terme, Bari, Napoli, Palermo, Imola, Ancona, Vicenza, Cattolica, Mantova e Novara.

Attraverso la sezione Glovo Express, l’ordine arriverà in circa 45 minuti.