Fresh, Mimi Cave e JoJo Gibbs: “Ragazze, la sicurezza in voi stesse è la vostra la salvezza” – VIDEO

Abbiamo sempre fame di qualcosa: d’amore, di conoscere qualcuno attraverso le dating app, di social, di lavoro, di sapere come va a finire una serie, di sapere un gossip, di sapere cosa pensano gli altri di noi e di tante altre cose. E poi c’è l’ossessione nella ricerca della nostra metà che non ci permette di approfondire chi abbiamo davanti, il rischio che si corre uscendo con gli sconosciuti e di tornare a casa da sola e di notte, la mercificazione del corpo delle donne (che ancora oggi fa paura agli uomini), la violenza sulle donne verbale e fisica. Tutto questo lo troviamo in Fresh: un ritratto crudo, senza filtri e portato agli estremi della realtà di oggi in cui l’horror che vediamo non è poi così lontano da quello che ci terrorizza nei film.

Acclamato al Sundance Film Festival, il film Searchlight Pictures (da oggi su Disney+, all’interno di Star) è diretto da Mimi Cave e scritto da Lauryn Kahn. Al centro di questa storia d’amore in cui tutto non è come sembra ci sono Noa (Daisy Edgar-Jones) incontra il seducente Steve (Sebastian Stan) in un negozio di alimentari e, data la sua insoddisfazione con le app di incontri, corre il rischio lasciandogli il suo numero. Dopo il loro primo appuntamento, Noa è affascinata e accetta l’invito di Steve per un weekend romantico, ma scoprirà che il suo nuovo amante nasconde degli insoliti appetiti. Completano il cast Jojo T. Gibbs (Twenties), Charlotte Le Bon (Anthropoid, Amore, cucina e curry), Andrea Bang (Luce) e Dayo Okeniyi (Runner Runner, The Spectacular Now).

Abbiamo incontrato Mimi Cave (la regista) e JoJo Gibbs (l’interprete di Mollie) in occasione della premiere mondiale del film.

L’INTERVISTA A MIMI CAVE (REGISTA) E JOJO GIBBS (MOLLIE)

IL TRAILER