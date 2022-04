Rihanna tradita da Asap Rocky? Arriva la smentita di Amina Muaddi

Nelle ultime 24 ore il web è andato in subbuglio per un gossip su Rihanna e il compagno Asap Rocky. Tutto è iniziato quando il fashion influencer Louis Via Roma ha pubblicato diversi tweet in cui affermava di sapere che il rapper aveva tradito Riri mentre era incinta con la designer di scarpe Amina Muaddi.

La notizia ha fatto il giro del mondo, scatenando commenti e incredulità.

Ma è bastato un giorno per rimescolare le carte. Dopo la polemica scoppiata sul web, è intervenuta Amina, che ha smentito il rumore con una storia su Instagram.

“Ho sempre creduto che una bugia infondata diffusa sui social non meriti alcuna risposta o chiarimento, specialmente una così vile. Inizialmente ho pensato che questo fake gossip – fabbricato con un intento così cattivo – non sarebbe stato preso sul serio. Tuttavia, nelle ultime 24 ore, mi è stato ricordato che viviamo in una società che è così veloce a parlare di questioni a prescindere dai fatti e che niente è off limits. Nemmeno durante quello che dovrebbe essere uno dei momenti più belli e celebrati della vita. Perciò devo parlare apertamente perché questo non è diretto solo a me, ma è relativo a persone per le quali ho una grande rispetto e affetto. Mentre Rih sta continuando a vivere la sua serena gravidanza e io torno al mio lavoro, auguro a tutti un bellissimo weekend di Pasqua!”

Anche lo stesso Louis Via Roma ha rimosso tutti i tweet pubblicati sul presunto tradimento, cercando di rimediare con un post di scuse nei confronti di Rihanna e di Asap.

“Ieri sera ho preso la sciocca decisione di twittare alcune informazioni che ho ricevuto. Non parlerò delle mie fonti, non incolperò gli altri per una discussione che ho iniziato io, perché alla fine ho preso io la decisione di fare quel tweet, premere invio e pubblicarlo con il mio nome. Quindi vorrei scusarmi formalmente con tutte le parti che ho coinvolto in nelle mie azioni e per i miei tweet sconsiderati. Accetto pienamente le conseguenze delle mie azioni per i miei tweet e per ogni danno causato. Non ho scuse per questo. […] Mi prenderò un po’ di tempo lontano da Twitter per capire come posso iniziare a utilizzare meglio le mie piattaforme, visto che non le ho usate in modo positivo. Ancora una volta mi scuso con loro per questo dramma inutile”.

Secondo quanto apprende TMZ da fonti vicine a Rihanna e Asap, i due sono felici e più uniti che mai.