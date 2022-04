Abbuffate di Pasqua? 5 consigli per rimettersi in forma

Tra cioccolato, colombe e grigliate, le calorie accumulate tra Pasqua e Pasquetta pendono su di noi come la spada di Damocle.

Ma non serve farsi prendere dal panico, né tanto meno lanciarsi in diete fai da te troppo restrittive.

Basta seguire piccole strategie per rimettersi in forma senza fatica.

Ecco 5 consigli per smaltire facilmente i peccati di gola.

1. 20 MINUTI AL GIORNO DI CORSA

Un piccolo sforzo con un doppio risultato.

Un po’ di esercizio fisico può aiutare a sentirsi più rilassati e ad avere il controllo di se stessi, oltre a contribuire alla perdita di peso.

Non è necessario iniziare con un’ora di allenamento, basta provare a fare una corsa breve e leggera, almeno 3 volte in una settimana.

Con le giornate sempre più lunghe e luminose, l’ideale è quella di concedersi un po’ di attività fisica all’aria aperta prima di cena.

Dopo aver fatto questo per una settimana noterete che i vostri livelli di energia aumenteranno e l’appetito sarà sempre più stabile.

2. NON RINUNCIATE AI DOLCI

Se rinunciamo completamente alle cose dolci che ci piacciono, potrebbe innescarsi una tendenza a esagerare quando ci lasciamo andare ai nostri desideri.

Un approccio molto più sensato, e che più probabilmente funziona, è quello di limitarne l’assunzione per la settimana dopo Pasqua, in modo di soddisfare la golosità senza esagerazioni.

In più, con tutti i dolci avanzati, sarebbe difficilissimo e frustrante astenersi completamente.

Quindi, siete autorizzati a soddisfare i momenti di voglie, ma con scrupolo e parsimonia.

3. VERDURE A GO-GO



Almeno nel post-Pasqua, provate ad aggiungere una grande ciotola di insalata o verdure al vapore ad ogni pasto.

Rispetto alla maggior parte degli alimenti, hanno un sacco di fibre e nutrienti, oltre ad avere meno grassi e zuccheri.

Vi sazierete prima e non avrete necessità di mangiare altro.

4. NON SALTATE I PASTI

Saltare i pasti per un paio di giorni potrebbe sembrare un modo semplice per perdere peso velocemente, ma è una cattivissima idea.

I livelli di energia cadranno così in basso che non sarete in grado di pensare correttamente e il vostro lavoro potrebbe subirne le conseguenze.

Oltretutto, il corpo sarebbe troppo privo di sostanze nutritive e potrebbe spingervi a ingurgitare cibo in eccesso finito il digiuno.

La soluzione più intelligente è quella di limitare invece gli spuntini.

Se proprio avete un languorino tra un pasto e l’altro, una mela vi darà senso di sazietà immediato.

5. PROVA AD ANDARE A DORMIRE ALLO STESSO ORARIO (E NON FARE TARDI)

La privazione del sonno è come la morte della motivazione fisica e mentale.

Se volete iniziare una dieta o una sessione di esercizio, prima di tutto è necessario assicurarsi di dormire abbastanza.

Andate a letto alla stessa ora ogni notte per una settimana vi aiuterà ad addormentarvi rapidamente e a mantenere l’orologio circadiano sano. Possibilmente evitando le ore piccole.

In questo modo il vostro corpo sarà più riposato e permetterete al metabolismo di fare il proprio lavoro senza stress.