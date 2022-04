Grande evento in Piazza San Pietro per l’incontro per la Veglia di preghiera con Papa Francesco. Il 18 aprile circa 60mila giovani si sono ritrovati da tutta Italia al Vaticano per il lunedì dell’Angelo, dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia.

Protagonista di #Seguimi è stato Blanco, che sul sagrato di San Pietro diventato un palco per l’occasione, si è esibito con uno dei suo brani più celebri, Blu Celeste, accompagnato al pianoforte da Michelangelo.

Visibilmente emozionato, il 19enne ha concluso la sua esibizione con un discorso rivolto ai giovani.