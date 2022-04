‘Questa è casa mia!’ con Tommaso Zorzi da maggio su Real Time

Svelato il cast di ‘Questa è casa mia!’, il nuovo show di Real Time basato sul format dei BBC Studios ‘This is My House’. Al timone del programma, che debutterà il 6 maggio in prima serata, Tommaso Zorzi, accompagnato dagli ‘investigatori’ Stefania Orlando, Roberta Tagliavini, Barbara Foria e Nicola Conversa.

Come funziona ‘Questa è casa mia!’

‘Questa è casa mia!’ è un game show che andrà in onda in 6 puntate. In ogni episodio verrà mostrata una casa e quattro presunti titolari dell’immobile: solo uno di loro, però, è il vero proprietario. Gli altri sono 3 impostori.

Ognuno di loro cercherà quindi di convincere i 4 ‘investigatori’ vip che quella è la sua casa.

A fine puntata la giuria dovrà scommettere su chi sia il vero proprietario.