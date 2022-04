‘Italiano’ è il nuovo EP di Sfera Ebbasta e Rvssian

Si chiama ‘Italiano’ il nuovo EP di Sfera Ebbasta e Rvssian in uscita il 6 maggio per Island Records. Il progetto discografico sarà composto da cinque tracce in cui sono presenti i featuring di Fivio Foreign, Myke Towers e BIA.

L’EP rappresenta l’ultimo capitolo della collaborazione internazionale fra i due artisti iniziata nel 2018 con Pablo e Happy Birthday, entrambe due volte disco di platino. Il preorder di ‘Italiano’ è disponibile da oggi a questo link .

‘Italiano’ è il coronamento di un percorso che ha portato Sfera Ebbasta dall’essere uno dei più grandi talenti della sua generazione all’essere uno dei rappresentanti più innovativi della musica italiana nel mondo, capace di collaborare ancora una volta con i nomi più rilevanti della nuova scena mondiale.

La tracklist di ‘Italiano’

ITALIANO ANTHEM

MAMMA MIA

EASY (feat. Fivio Foreign)

SOLA (feat. Myke Towers)

X6 (feat. BIA)