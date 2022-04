ASAP Rocky arrestato a Los Angeles per una sparatoria

Ancora guai con la giustizia per ASAP Rocky. Il rapper, di ritorno da un viaggio alle Barbados con la compagna Rihanna, è stato ammanettato dagli agenti di Los Angeles appena atterrato a LAX, per un presunto coinvolgimento in una sparatoria avvenuta lo scorso 6 novembre. A quanto pare, ASAP Rocky avrebbe esploso 3-4 colpi contro una persona che è rimasta ferita ad una mano, per poi dileguarsi. Sulla vicenda al momento sta indagando la polizia.

Non è la prima volta che il rapper si trova coinvolto in un episodio di violenza. Nel 2019, ha scontato un mese di carcere per aver preso parte ad una lite tra i membri del suo staff e due uomini. Un momento non proprio roseo per ASAP Rocky ma soprattutto per la compagna Rihanna, che vicina al parto, solo pochi giorni fa ha dovuto far fronte anche al gossip sul presunto tradimento del compagno con Amina Muddi, designer della sua linea Fenty.