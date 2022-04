La Tana, guarda la clip dal film in esclusiva per Diregiovani – VIDEO

Due personaggi opposti, Giulio (Lorenzo Aloi), diciottenne aperto e ottimista e Lia (Irene Vetere, che per questa interpretazione ha vinto il Fabrique du Cinéma Awards 2021), ventenne immersa nella mancanza di speranza, sono i protagonisti de La Tana, l’intensa opera prima di Beatrice Baldacci realizzata nell’ambito di Biennale College della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia l’anno scorso e successivamente ad Alice nella Città, durante cui ha vinto il Premio Raffaella Fioretta per il Cinema Italiano.

“Abbiamo cercato di svelare il mistero dei personaggi pian piano, proprio come loro fanno nel percorso di scoperta di sé. Nel nostro film, da una parte la giovinezza, dall’altra la malattia. La natura guida i giovani protagonisti come simbolo di qualcosa che muore ma rinasce sempre ed è anche ciò che porterà Lia a fare la scelta finale nel film“, ha dichiarato la regista che ha scritto il film con Edoardo Puma.

La tana si ricollega al corto documentario di Beatrice Baldacci, Supereroi senza superpoteri (menzione speciale Fedic come Miglior cortometraggio della Mostra del Cinema di Venezia, sezione Orizzonti, nel 2019).

Il film è stato prodotto da Andrea Gori e Aurora Alma Bartiromo – in collaborazione con Rai Cinema e NABA Nuova Accademia di Belle Arti – per Lumen Films e sarà distribuito nelle sale italiane da PFA di Pierfrancesco Aiello dal 28 aprile.

LA STORIA

Nell’estate dei suoi diciotto anni, Giulio ha deciso di non partire: passerà le vacanze a casa, per aiutare i genitori (Elisa Di Eusanio e Paolo Ricci) nei lavori in campagna. Nel casale vicino, da molto tempo disabitato, sembrano essere tornati i proprietari. Si tratta della loro figlia, Lia, una ragazza tanto disinibita quanto introversa. Impone il proprio punto di vista su tutto senza possibilità di contraddittorio. Giulio – bravo ragazzo, sensibile e fin troppo educato – se ne innamora. Lia lo inizia a strani ‘giochi’, sempre più pericolosi. La ragazza però non parla di sé. Ha detto di essere venuta da sola per passare le vacanze nella vecchia casa di famiglia, dove non tornava da quando era bambina. Lia nasconde dei segreti e non permette a nessuno di mettere piede nella vecchia casa abbandonata.

LA CLIP IN ESCLUSIVA PER DIREGIOVANI

IL TRAILER