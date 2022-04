Primo Maggio, ecco tutti i cantanti sul palco del Concertone di Roma

Il Concertone del Primo Maggio di Roma torna in piazza San Giovanni dopo due anni di stop per l’emergenza Coronavirus e lo fa con una line up che è fotografia perfetta della scena musicale di oggi. Sono stati ufficializzati i nomi che saliranno sul palco, pronti a cantare davanti un pubblico senza limitazioni in una giornata di aggregazione e consapevolezza guidata – per la quinta volta consecutiva – dalla conduzione di Ambra Angiolini.

La line up completa

Ad animare la manifestazione promossa da Cigl, Cisl e Uil ci saranno i nomi di: Carmen Consoli, Ariete, Coez, La Rappresentante di Lista, Psicologi, Coma Cose, Bresh, Willie Peyote, Mecna e Rancore. Arriva sul palco per la prima volta nella sua carriera Marco Mengoni. Il cantautore si è detto “felice e onorato di esserci in una giornata di riflessione e condivisione”.

Gli faranno compagnia anche: Fabrizio Moro, Tommaso Paradiso, Max Pezzali, Luchè, Mara Sattei, Clementino, Rovere, Rkomi, Sinkro e Hu. Poi ancora: L’Orchestraccia, Enrico Ruggeri, Ornella Vanoni, Luca Barbarossa con gli Extraliscio, Mr. Rain, Deddy e Caffellatte, BigMama e Le Vibrazioni. In lista, inoltre: Mobrici, Fasma, Claver Gold, Venerus, Bandabardò & Cisco e VV.



Chiudono l’elenco Mace feat. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce & Joan Thiele, Angelina Mango (figlia del compianto cantautore), il cast di Notre Dame De Paris e i GO_A, gruppo ucraino formatosi a Kiev nel 2012 e presente all’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest. Un simbolo espressione del motto di questa edizione del Concertone: “Al lavoro per la pace”.

Gli interventi non musicali

Quello del Primo Maggio di Roma è “un palco di avanguardia e anteprime”. Lo presenta così Massimo Bonelli, alla direzione artistica della manifestazione che andrà in onda su Rai 3, Rai Radio2 e Rai Play.

Sul palco, però, non vedremo solo musica. Sono attesi i contributi del divulgatore scientifico Barbascura X, della giornalista Francesca Barra e dell’attore Claudio Santamaria, della giornalista Giovanna Botteri, dell’attore e regista Marco Paolini, del giornalista Riccardo Iacona, dello scrittore Stefano Mssini e del comico e conduttore Valerio Lundini.

Durante il lungo pomeriggio si esibiranno anche i vincitori di 1MNEXT 2022, il contest del Concerto del Primo Maggio che ogni anno, tra gli oltre mille iscritti, premia le migliori 3 proposte emergenti. L’appuntamento, come ogni anno, è dalle 15.30 alle 19 e dalle 20 alla mezzanotte.