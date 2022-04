Divorzio in vista per Will Smith e Jada Pinkett dopo lo schiaffo a Chris Rock

Lo schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock durante l’ultima edizione degli Oscar, ha messo a dura prova il matrimonio con la moglie Jada Pinkett. Stando ai tabloid americani infatti, la coppia, già instabile da qualche anno, sarebbe ormai prossima al divorzio.

Un gesto, quello di Smith, che ha fatto il giro del mondo e diviso la rete, sempre pronta a dire la sua. Ovviamente a risentirne è stata anche la carriera dell’attore, che oltre a dover scontare l’interdizione dall’Academy per i prossimi 10 anni, probabilmente verrà ‘messo in pausa‘ da grandi piattaforme come Netflix e Apple Tv.

Ad animare maggiormente gli esperti di gossip però, è lo scenario che potrebbe aprirsi a breve: se il divorzio tra Will Smith e Jada Pinkett dovesse confermarsi sarebbe una delle separazioni più costose di Hollywood. Il patrimonio dell’attore, stimato in circa 350 milioni di dollari, andrebbe infatti diviso in parti uguali con la moglie, secondo quanto previsto dalla legge della California. Al momento però, si tratta solo di rumors perché né i diretti interessati né i loro legali, hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo.