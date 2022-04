Amici 21, anticipazioni sesto serale: eliminazione importante

Al via questa sera il sesto appuntamento con il serale di Amici. La puntata andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Sono 9 i talenti in gara rimasti: 5 cantanti (Albe, Luigi, Alex, Sissi e LDA) e 4 ballerini (Michele, Dario, Serena, Nunzio).

A differenza di quanto accaduto precedentemente, nella nuova puntata del talent non sono previsti ospiti esterni. Ad esibirsi sarà Stash, giudice del programma e frontman dei The Kolors.



(ATTENZIONE SEGUONO SPOILER)

Amici 21, anticipazioni

Il primo scontro ha visto sfidarsi la squadra di Cuccarini-Todaro contro Zerbi -Celentano

A perdere è il team Zerbi-Celentano

LDA è il primo candidato a rischio eliminazione.



Nel secondo scontro si sfidano Cuccarini-Todaro contro Zerbi – Celentano

Perde il team Cuccarini-Todaro

Nunzio è il secondo candidato a rischio eliminazione.

Nel terzo e ultimo scontro è di nuovo sfida tra Zerbi-Celentano contro Peparini-Pettinelli

Perde il team Peparini-Pettinelli.

Dario è il terzo candidato a rischio eliminazione.

La puntata è finita con il ballottaggio per l’eliminazione tra LDA, Dario e Nunzio. Dario è il primo ad essere stato salvato.

Il risultato della votazione tra LDA e Nunzio sarà annunciato questa sera, al termine della puntata.

(Secondo i rumors l’eliminato del sesto serale di Amici 21 è Nunzio).