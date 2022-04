Giancarlo Commare è Manuel Bortuzzo nel primo trailer di ‘Rinascere’

Arriva in prima serata l’8 maggio su Rai 1 ‘Rinascere’, il film su Manuel Bortuzzo.

La pellicola racconta la storia del giovane nuotatore, tra i protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, rimasto paralizzato in seguito a una sparatoria avvenuta nel 2019 nei pressi di un pub nella periferia di Roma.

Basato sull’omonimo romanzo autobiografico scritto dallo stesso Manuel, ‘Rinascere’ è diretto da Umberto Marino.

Nel cast Giancarlo Commare nel ruolo di Manuel, Alessio Bono in quello del papà Franco Bortuzzo.

La storia di Manuel in ‘Rinascere’

Promessa del nuoto, Manuel Bortuzzo ha 20 anni e un futuro nello sport quando la sua vita cambia radicalmente. La notte del 2 febbraio del 2019, per uno scambio di persona, viene ferito alla schiena da un proiettile nei pressi di un pub nella periferia di Roma.

Subito la corsa all’ospedale, gli interventi, il coma farmacologico. E la diagnosi: una lesione completa del midollo.

Costretto su una sedia a rotelle, Manuel non si dà per vinto. Dopo un mese dall’incidente torna in acqua per riprendersi la sua vita. Per rinascere.