Name That Tune, le squadre della prima puntata

Sono Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal i conduttori della terza edizione di Name That Tune – Indovina La Canzone, il popolare game show di Tv8.

La prima puntata andrà in onda questa sera, 26 aprile, alle 21.30 e vedrà scendere in campo alcuni dei volti noti dello showbiz italiano.

Le due squadre in gara, quella degli uomini e quella delle donne, saranno composte da quattro vip ciascuna e si contenderanno la vittoria a colpi di musica.

Squadra degli Uomini

Rocco Siffredi

Morgan

Riki

Pierpaolo Pretelli

Squadra delle Donne