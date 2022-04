Tg Diregiovani – Edizione del 26 aprile 2022

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

Dardust ospite di Eurovision 2022

Dardust sarà ospite durante la prima semifinale della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. Produttore tra i più richiesti del momento, il musicista si esibirà proprio il 10 maggio, serata che sarà aperta da Diodato. Ad accompagnare sul palco l’artista, al secolo Dario Faini, il dj-producer Benny Benassi e Sophie and The Giants, con la partecipazione della direttrice d’orchestra Sylvia Catasta.

Primo Maggio, la line up del Concertone di Roma

Il Concertone del Primo Maggio di Roma torna in piazza San Giovanni dopo due anni di stop per l’emergenza Coronavirus e lo fa con una line up che è fotografia perfetta della scena musicale di oggi. Ad animare la manifestazione, promossa da Cigl, Cisl e Uil, ci saranno, tra gli altri, Carmen Consoli, Ariete, Coez, La Rappresentante di Lista e Rancore. E per la prima volta nella sua carriera, arriva sul palco del concertone Marco Mengoni. Presentato da Ambra Angiolini, l’evento è in programma dalle 15.30 a mezzanotte, e andrà in onda su Rai 3, Rai Radio2 e Rai Play.

Arriva a Milano la Marvel Multiverse Experience

In occasione dell’uscita del nuovo film Marvel Studios, ‘Doctor Strange nel Multiverso della Follia’, in sala dal 4 maggio, è in arrivo a Milano la Marvel Multiverse Experience. Per la prima volta in Italia, i fan potranno vivere un percorso immersivo di circa 30 minuti attraverso delle stanze ispirate ai mondi di Doctor Strange e ai momenti più iconici del film. La Marvel Multiverse Experience sarà aperta al pubblico dal 4 all’8 maggio.

Summertime, online il trailer della stagione finale

E’ online il trailer della stagione finale di Summertime. La serie originale italiana, targata Netflix, arriverà sulla piattaforma il 4 maggio e sarà divisa in otto puntate. Le nuove avventure di Summer, Ale, Sofia, Edo e Dario, saranno scandite dalle note del singolo ‘Scossa’ di sangiovanni. Al cast delle prime due stagioni si uniscono anche Cristiano Caccamo, Stefano Rossi Giordani, Emilia Scarpati Fanetti e Ludovica Ciaschetti.

Sulle Nuvole, al cinema il primo film di Tommaso Paradiso

L’amore, la nostalgia, il fallimento, i sogni, la paura. Ma anche le emozioni forti, l’indifferenza, il riscatto e la musica. Sono questi gli ingredienti di ‘Sulle Nuvole’, il primo film di Tommaso Paradiso. In sala per tre giorni, dal 26 al 28 aprile, la pellicola segue Nic Vega, interpretato da Marco Cocci, musicista in crisi che decide di tornare dal suo vecchio amore Francesca, interpretata da Barbara Ronchi, irrompendo così nella sua vita serena e felice. Nel cast anche alcune star della musica italiana, come Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Aiello, Max Pezzali e Franco126.