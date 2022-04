Gaudiano: “Presto il mio nuovo disco, oltre le aspettative post Sanremo”

Il 2021 è stato per Gaudiano l’anno della sua vittoria nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo, il 2022 lo vedrà debuttare su tutte le piattaforme con il suo primo disco. Uscirà dopo l’estate, anticipato da una lunga serie di singoli. Tra questi “Oltre le onde”, ballad d’amore che trovate già online. E non vede l’ora il cantautore, al secolo Luca Gaudiano, di rivelare al suo pubblico le canzoni che ha scritto e registrato in questi mesi.

Brani che lo emozionano e che sono nati, il più delle volte, da sessioni casalinghe con la chitarra. L’album, i cui dettagli sono ancora top secret, arriva sganciandosi dalle aspettative che si sono create dopo il primo posto a Sanremo e il successo di ‘Polvere da sparo’, il singolo premiato e dedicato al padre scomparso che ha ispirato il testo. A dircelo è lo stesso 30enne, in un’intervista che ci ha rilasciato a distanza.

“È stato un lavoro molto personale- racconta- ho dovuto rifuggire quella sensazione di dover dimostrare, di dover attendere delle aspettative che inevitabilmente Sanremo o comunque un contenitore televisivo ti butta addosso. Mi sono dovuto sganciare da questo perché avevo la necessità di capire se c’ero veramente, se avevo qualcosa da dire e se non fosse semplicemente un ‘doverlo fare’. È stato un momento di forte confronto con me stesso. Ho scritto le mie canzoni perché sentivo di farlo”.

Nel disco anche un brano scartato dalla passata edizione di Sanremo

Gaudiano, così, promette di aver messo la sua vera natura in questo disco che non avrà collaborazioni e che conterrà anche un brano scartato dalla scorsa edizione del Festival. Oggi l’artista foggiano si sente più consapevole e pronto a stupire perché la sua musica, ci dice, vive di contrasti: ne è la prova “Oltre le onde”, una canzone d’amore ma dall’impianto sonoro vivace, non la ballad che ci si aspetterebbe.

Ad ottobre sarà, poi, tempo dei live: Gaudiano si esibirà domenica 30 ottobre ai Magazzini Generali di Milano e giovedì 3 novembre al Largo Venue di Roma.

Ecco l’intervista ↓