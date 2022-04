Lui è umano, lei un ologramma: in Giappone le nozze di Akihiko e Hatsune

Dopo una relazione durata dieci anni, Akihiko Kondo, un uomo giapponese di 38 anni, ha sposato la sua fidanzata Hatsune Miku. Il loro però, non è un comune matrimonio perché, mentre lui è fatto di carne e ossa, lei è un ologramma dalle tipiche sembianze manga. Dopo il rifiuto di parenti e amici, alle nozze della coppia hanno preso parte 39 persone conosciute sul web. Una relazione quella con la neo sposa, che stando alle parole di Akihiko lo avrebbe salvato dalla depressione, scaturita negli anni dopo alcuni rifiuti ed episodi di bullismo subiti sul posto di lavoro. Fatti, che lo hanno allontanato dalle relazioni umane.

Il rapporto con Hatsune, non è solo di fantasia, ma è ampiamente documentato sui social dello sposo: oltre all’ologramma, infatti, lui possiede anche diverse bambole della sua sposa immortalate in momenti diversi. Secondo Akihiko, stare con un ologramma ha diversi vantaggi: tra questi ci sono la fedeltà e il non vederla morire o stare male. L’uomo ha voluto diffondere la notizia del suo matrimonio, per far sapere che nel mondo e soprattutto in Giappone, esistono altri ‘fictosessuali’, cioè persone che come lui hanno relazioni sentimentali con persone non reali.