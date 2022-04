Il concerto di Irama a Roma in 3 minuti – VIDEO

A tre anni di distanza dal suo “Plume Tour”, Irama è tornato a far risuonare la sua musica in giro per l’Italia. Il cantautore ha inaugurato la stagione live con due date, a Mantova e Roma e proseguirà – prima del tour estivo prodotto da Vivo Concerti – con altri due concerti a Napoli (il 28 aprile) e Milano (il 30 aprile). Noi eravamo presenti alla serata nella Capitale che lo ha visto protagonista in un Palazzo dello Sport gremito.

Irama vero enternainer

Un vero entertainer. Irama dal vivo dà il meglio di sé e lo fa con naturalezza intrattenendo il suo pubblico per quasi due ore. In scaletta i pezzi dall’ultimo disco – “Il giorno in cui ho smesso di pensare” – ma anche i brani simbolo della sua carriera.

Da “Mediterranea” ai singoli sanremesi “Ovunque sarai”, “La ragazza con il cuore di latta” e “La genesi del tuo colore”. In mezzo le hit (“Nera” e “Arrogante”) e le ballad (“Un giorno in più”, “Dedicato a te”, “Bella e rovinata”). In setlist anche “5 gocce”, “Bazooka” e “Giovani”. Irama, poi, quasi rappa in “Eh mama eh”, regala un momento bolero in “Yo quiero amarte” e uno teatrale in “Moncherie”.

Irama, da animale da palcoscenico, guida così i suoi fan in un viaggio nella sua discografia, fa ballare e fa emozionare. Brinda con i presenti (a Roma un fan è salito sul palco prima di “Yo quiero amarte”) al ritorno della musica live e diventa perfetto padrone di casa quando sul palco arrivano gli ospiti: Shablo e Rkomi al Palalottomatica.

Il video riassunto ↓

Abbiamo provato a riassumere tutto questo nel nostro video. Eccolo di seguito.