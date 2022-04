Calabria, il VIDEO dello squalo avvistato sulla riva di Badolato

Un incontro da brividi quello avvenuto lungo la costa calabrese di Badolato, dove uno squalo di circa 5 metri è stato avvistato a due passi dalla riva.

Il video ha fatto il giro del web, suscitando qualche preoccupazione per l’animale.

Non è ancora chiaro di che squalo si tratti. Le ipotesi più probabili parlano di uno squalo volpe (Alopias vulpinus) o di uno squalo capopiatto (Hexanchus griseus).

Per quanto riguarda lo squalo volpe, non è anomalo vedere un esemplare lungo la riva. Si tratta di una specie che predilige, infatti, le acque basse. Discorso diverso per lo squalo capopiatto, il cui habitat principale sono le acque tra i 180 ed i 1100 metri di profondità, sebbene i giovani esemplari abbiano preferenze per quelle poco profonde.