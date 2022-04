Avrò preso il covid magari senza accorgermi in maniera asintomatica?…

quest’inverno ho avuto una tosse durata 2 mesi e mezzo e solo da circa 1 settimana mi è passata. ho fatto 5 tamponi e tutti negativi al covid, tutto succede durante l’isolamento per tamponi positivi dei miei genitori.

26 gennaio tampone rapido: negativo

28 gennaio tampone molecolare: negativo

11 febbraio tampone rapido: negativo

3 marzo tampone rapido: negativo (mi serviva per andare dal medico il giorno dopo)

8 marzo tampone rapido: negativo (mi serviva per andare a fare la visita al torace raggi x il giorno dopo)

nel frattempo dopo 1 mese inizio ad avere leggeri dolori alla schiena durante i colpi di tosse ma mai da non dovermi non reggermi in piedi e spalmando un pò di lasonil per una settimana mi passava.

Ho preso sciroppi inizialmente uno per la tosse secca ma è stato un fallimento totale, poi sono passata a uno per la tosse grassa anche se la tosse si è calmata ma non passata, dopo sono andata sotto sedativo e piano piano mi è passato oltre a pastiglie per la tosse e mucolitico in spray.

il giorno 4 marzo sono andata dal medico per farmi visitare e presumeva una piccola bronchite o una tosse pesante e perciò mi ha mandato a fare una radiografia al torace e l’esito è stato “campi polmonari ben espansi con trasparenza di fondo conservata, ombre ilari e cardiovasale nei limiti. emidiaframmi liberi”

detta dal medico ha detto tutto apposto, mah… resta il fatto che la tosse è sparita dopo un mese dalla visita e mi ha detto di prendere uno sciroppo per la tosse.. avrò cmq preso il covid magari senza accorgermi e in un momento dove non ho fatto tamponi?

Anonima

Cara Anonima,

a volte possono esserci anche delle laringiti o faringiti che si protraggono nel tempo, la tosse potrebbe essere psicosomatica e quindi correlata ad uno stato di maggiore tensione o potrebbe essere legata anche ad u reflusso gastroesofageo. Effettivamente i tamponi non sono stati fatti in maniera ravvicinata e potrebbe esserci il sospetto di un intervallo positivo, ma essendo sintomatica con la tosse probabilmente ci sarebbe stato un esito di positività. Forse potrebbe aiutarti nel caso fare una analisi del sangue per valutare l’effettiva conta anticorpale. La pervasività del covid fa pensare che ogni sintomo sia necessariamente correlato alla pandemia.

La tua rx toracica non denota alcuna compromissione polmonare per cui puoi stare tranquilla. Continua a monitorare il sintomo e a confrontarti con il tuo medico di base, che conoscendo bene la tua storia anamnestia saprà darti delle diagnosi più specifiche e delle strategie più efficaci.

Un caro saluto!